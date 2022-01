Vídeo: chuva “mansa” afastou calor na Capital, mas trouxe até granizo de acompanhamento

Moradores do Jardim Carioca, assim como de outros bairros da região oeste de Campo Grande, até que agradeceram pela chuvinha “amena” que chegou no fim da tarde de hoje (18). Porém, a surpresa foi outra: queda de granizo acabou assustando aqueles desprevenidos que transitavam pelo bairro.

Foi o que testemunhou uma leitora de O Estado Online. “Fiquei presa na farmácia. E agora? Se sair, vou levar uma bela pedrada de São Pedro”, brincou. Por mais que o gelo veio em bolinhas de tamanho irregular, quem é que merece ganhar uma na cabeça?

Veja no vídeo:

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) acertou em cheio, porque de fato esta era parte da previsão esperada para a Capital: além do granizo, ventos entre 40 e 60 km/h e pancadas de chuvas em pontos isolados da cidade. Muitos raios acompanhados de estrondosos trovões foram o que mais os campo-grandenses observaram nas ruas ou avistaram das janelas.

A Defesa Civil orienta que se evite ficar debaixo de árvores justamente devido às descargas elétricas.

Problemas

Usuários do Aeroporto Internacional de Campo Grande foram testemunhas de divisória derrubada e parte do teto caído ao chão nesta terça-feira. Após ventania que pegou “desprevenida” a Capital, a reforma do saguão acabou em passageiros proibidos de sair do recinto e vistoria às pressas. Não houve feridos e a estrutura continua parcialmente intacta.

Já no Jardim Carioca, a chuvinha fraca fez com que parte de rua do bairro se transformasse em um rio improvisado, raso, mas lamacento. Ainda, a Capital observou ganhos caídos, destelhamentos e outros pontos de alagamentos, principalmente na região oeste da cidade – a mais atingida.