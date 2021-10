Tempestade derruba torre de comunicação da PRF e interdita a BR-163; imagens

O temporal chegou a registrar ventos que passaram de 75 km/h

Em Mato Grosso do Sul, a força do temporal desta quinta-feira (14) derrubou a torre de comunicação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em cima de viaturas e no posto policial de Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, a estrutura de quase 100 metros de altura caiu sobre a BR-163 e interditou a rodovia. O temporal chegou a registrar ventos que passaram de 75 km/h, conforme informações do meteorologista Natálio Abrahão.

Assim como em Campo Grande, as ocorrências sobre quedas de árvores somam seis ocorrências em Dourados, de acordo com a Defesa Civil.