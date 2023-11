Vander Loubet defende nome de Zeca do PT para as eleições 2024

O nome do pré-candidato do PT para a prefeitura da Capital tem gerado um certo “frisson” e militantes tem colocado seus nomes à disposição porém segundo o deputado Federal e líder da bancada do MS, Vander Loubet (PT), o nome forte capacitado para a corrida é do deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT.

Durante o lançamento do Plano Safra familiar que aconteceu na última terça-feira (25), o deputado Vander falou como já certo o nome de Zeca para concorrer a cadeira da prefeitura da Capital em 2024. “O Zeca é o nosso candidato, o perfil dele se encaixa para o ano que vem. Ele já foi governador, experiência administrativa forte com o Governo Federal e Estadual e temos trabalhado isto com mais partidos como: União Brasil, Solidariedade, com a nossa Federação” detalhou Vander.

Questionado como seria ser o candidato do PT, Zeca defendeu que há outros nomes capacitados e que não está batido o martelo sobre ele ser oficialmente o pré-candidato. “Não só o meu nome, sim o da Gisele Marques, mas não tem só o meu. Quero trabalhar o meu nome, mas ainda não estou investindo nisto por estar aprofundado nas conferência da agricultura familiar”, explicou o Zeca.

Nos últimos dias a deputada Camila Jara ( PT) também teve o seu nome citado como uma das interessadas na vaga. Segundo o presidente do PT estadual, Vladimir Ferreira, a deputada estaria demonstrado interesse em concorrer no ano que vem e adiantou que o partido até outubro deste ano deverá definir o nome que disputará.

