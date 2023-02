Vacinação da bivalente contra Covid-19 é ampliada para público com 70 anos ou mais

A vacinação das doses bivalentes contra a Covid-19 teve novamente a faixa etária ampliada em Campo Grande. Agora, o imunizante está disponível para pessoas com 70 anos ou mais que estejam com o esquema primário completo e que tenham recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Conforme a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacina bivalente deve ser aplicada somente como reforço e será ministrada por fases. Neste primeiro momento a dose está destinada a pessoas a partir de 70 anos, acamados e população que mora ou trabalha em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs).

De acordo com a superintendente de vigilância em saúde da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), durante a primeira fase as equipes de saúde irão até os locais, tanto em residências de pacientes acamados quanto nas ILPIs. A Secretaria também montou uma estratégia de vacinação itinerante, para facilitar o acesso aos imunizantes contra a Covid-19. Até esta quarta-feira (22) serão três unidades de saúde abertas das 7h30 às 17h (UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninhas) e uma equipe volante no shopping Norte Sul Plaza, das 12h às 19h.

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a Covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Demais públicos

A vacinação segue disponível para crianças de seis meses a menores de 1 anos sem comorbidades, crianças de 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 03 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Durante a semana, a vacinação é os testes para detecção da Covid-19 são disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

