Vacinação contra gripe avança em MS após repasse emergencial; quase 78 mil pessoas foram imunizadas

Campanha reagiu após baixa adesão entre grupos prioritários e mobilizou ações em escolas, creches e ILPIs



Mato Grosso do Sul vacinou 77.774 pessoas contra a gripe durante a força-tarefa realizada entre 28 de abril e 10 de maio. A campanha emergencial foi organizada diante da baixa cobertura registrada no início da imunização, com pouco mais de 22% de adesão entre os grupos prioritários, e contou com o apoio financeiro de R$ 825 mil do Governo do Estado às prefeituras.

A estratégia descentralizada incluiu ações em 631 instituições, como escolas, creches e casas de longa permanência para idosos. Foram aplicadas doses em 218 Ceinfs (Centros de Educação Infantil), 299 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e 114 ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos). Houve vacinação em domicílio, em locais de grande circulação e também no Dia D da campanha nacional.

O maior número de vacinados foi registrado entre os idosos com 60 anos ou mais (45.466 doses), seguido por crianças de seis meses a menores de seis anos (26.895) e gestantes (5.413). Esses grupos, considerados mais suscetíveis a complicações da Influenza, seguem como prioridade nas etapas seguintes.

Os recursos foram distribuídos conforme o tamanho da população-alvo e o grau de risco. Campo Grande, que decretou situação de emergência em saúde pública em abril, recebeu R$ 140 mil. Os demais 78 municípios foram contemplados com valores entre R$ 10 mil e R$ 25 mil.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) avalia que a intensificação surtiu efeito positivo e pretende manter o ritmo de vacinação para atingir a meta de 90% de cobertura entre os grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde. A pasta reforça que, mesmo com o fim do período mais crítico de circulação de vírus respiratórios, a vacinação continua disponível na rede pública.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

