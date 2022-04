Vacinação contra COVID e Influenza continua nesta sexta-feira na Capital

A vacinação contra Influenza e COVID continua nesta sexta-feira (22) na Capital e as vacinações de rotina também ocorrem normalmente nas unidades de saúde.

Seguindo os calendários estabelecidos pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a população poderá se vacinar em diversos pontos instalados na cidade, unidades de saúde das regiões Anhanduizinho, Prosa, Imbirussu, Segredo, Bandeira e Lagoa. Além da unidade no Polo Seleta.

Nesta sexta-feira acontece a vacinação da 2ª dose Pfizer Pediátrica para as crianças que tomaram a primeira dose até o dia 25 de fevereiro. E a 2° dose da Coronavac para as crianças que tomaram a 1ª dose até o dia 25 de março. Crianças de 5 anos ou mais também podem tomar a primeira dose hoje.

Lembrando que a vacina Pfizer pediátrica é oferecida exclusivamente nas unidades de saude e no Polo Seleta. A vacina é aplicada somente com a presença de pais ou responsáveis legais pela criança, ou com a apresentação do termo de consentimento assinado e cópia de documento pessoal.

Adultos também já podem se vacinar. A 4ª dose já está disponível para pessoas com 50 anos ou mais e que tomaram a 3ª dose até 20 de dezembro.

Confira a seguir o calendário das vacinações:

Onde se vacinar?

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Nova Bahia

Imbirussu

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Coronel Antonino

Bandeira

USF Moreninha

Lagoa

USF Coophavilla