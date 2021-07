Urubu se choca com fio de energia e causa incêndio – Um incêndio destruiu uma vegetação no município de Porto Murtinho. De acordo com o gerente da propriedade um urubu se chocou em um fio de energia, causou o rompimento do fio de alta tensão causando o incêndio.

Após fiscalização da PMA (Polícia Militar Ambiental), uma empresa do setor elétrico foi multada em R$ 5 mil. Segundo a polícia, no momento da inspeção, uma equipe da empresa estava realizando o conserto do cabo elétrico e informou que por motivos desconhecidos, o disjuntor não desarmou com o rompimento do cabo.

O local fica próximo de uma área remanescente de mata atlântica e do parque nacional da serra de Bodoquena.

No final de semana, a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) atendeu uma adolescente, de 15 anos, quem denunciou ter sido estuprada dentro de um carro de aplicativo em campo Grande. Portanto, ela foi desmentida por meio de imagens gravadas por câmeras de segurança em relação à história que aconteceu na noite de sexta-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência que fez no sábado (24), a adolescente pediu uma corrida para ir buscar uma pizza e, no meio da corrida, o motorista teria parado o carro e permitido que um homem entrasse no veículo. Foi quando ela alegou ter sido estuprada pelo estranho, além de ter recebido ameaças.

Deixe sua opinião na matéria: Urubu se choca com fio de energia e causa incêndio.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.