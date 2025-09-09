UFMS abre inscrições para Vestibular e PASSE 2026

Seleções recebem inscrições até 12 de novembro; provas acontecem em dezembro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu, na última segunda-feira (8), as inscrições para o Vestibular 2026 e para o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE). Os dois processos seletivos oferecem vagas em cursos de graduação presenciais e a distância, com ingresso no próximo ano letivo.

No caso do Vestibular, as provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 7 de dezembro, das 8h às 13h. Já as três etapas do PASSE, voltadas a estudantes do ensino médio, serão realizadas no dia 14 de dezembro, no mesmo horário.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de novembro, pelo Portal de Ingresso da Instituição. A taxa é de R$ 100, com possibilidade de isenção até o dia 3 de outubro para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. As provas serão aplicadas nos 11 campis da universidade, nos munícipios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

No Vestibular, os candidatos concorrem às vagas em ampla concorrência ou pelo sistema de cotas, enquanto no PASSE a escolha do curso é feita apenas na terceira etapa.

A universidade disponibiliza material de apoio, como o livro digital “Dicas para a Redação”, produzido pela Editora UFMS.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram