Turismo de MS se recupera e ultrapassa números pré-pandemia

Rede hoteleira está com 97% das reservas garantidas para o feriado do dia 7 de setembro

Com a previsão do tempo marcando céu aberto, sol e a temperatura máxima podendo chegar a 32ºC, muitas pessoas optaram por viajar para o interior de Mato Grosso do Sul e curtir as belezas naturais em família. Bodoquena, Bonito, Corumbá e Aquidauana estão entre os principais destinos neste feriado, a rede hoteleira nessas cidades está com quase 100% de ocupação e já superam os volumes pré-pandemia.

Conforme informações do Observatório de Turismo, a recuperação do segmento ficou comprovada desde o ano passado. Em 2019, somente na cidade de Bonito, foram contabilizados 209.568 visitantes; no ano seguinte, o número foi para 145.219 pessoas, impulsionado pela pandemia de covid-19. Em 2021, o volume de visitantes passou para 205.460, já mostrando uma ligeira recuperação. Contudo, em 2022, o setor, de fato, apresentou crescimento com 280.391 pessoas. Na tendência de aumento, apenas nos sete primeiros meses deste ano, foram registrados 170.754 visitantes.

De acordo com Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), mensalmente, o setor está obtendo melhores resultados.

“Eu falaria que nos recuperamos da pandemia já no ano passado, quando tivemos números muito consistentes, especialmente no segundo semestre e, este ano já iniciou muito bem, com um primeiro semestre muito bom. Para o feriado do 7 de setembro temos alta expectativa de taxa de ocupação nos principais destinos. Então, posso dizer que já se recuperou, sim e agora está pensando no crescimento e fortalecimento da atividade”, pontuou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Fádua Fazzi, comenta que as expectativas para receber turistas em Bodoquena são boas. “Conversando com o grupo Trade (agência de turismo), vimos que a expectativa é boa, a hotelaria está com praticamente 100% de ocupação. Esperamos receber cerca de mil turistas, nesse feriado. Esperamos pessoas de vários lugares, aqui do próprio Estado e também alguns de fora”, completa Fádua Fazzi.

Em Bonito, a Visit Bonito, portal turístico, esclarece que os passeios na cidade estão com uma procura muito grande. “Vai ser um feriado de casa cheia! A cidade estará praticamente lotada, várias pousadas, hotéis já estão quase sem lugares para acomodar visitantes. Os passeios estão quase esgotados”.

A diretora-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo) do Pantanal, Elisângela Oliva, disse que Corumbá é um dos pontos de parada para quem vem do país vizinho. “Temos uma grande demanda de procuras e reservas já confirmadas em toda a nossa rede hoteleira. Esperamos número considerável de turistas, pois quem vem da fronteira aproveita o nosso feriado, para compras e passeios”.

A estimativa supera a do ano passado. “Comparando com nosso quantitativo do ano de 2022, de 70%, hoje temos 85% de reservas confirmadas. Ano passado, no mesmo feriado, tivemos cerca de 3.900 turistas. Esse ano, a expectativa é que venha mais de 5.000 pessoas, de 7 a 10”, comenta.

A agência de turismo Buriti, de Aquidauana, informou que além de brasileiros, eles esperam holandeses, alemães e japoneses. “Imigrantes da Holanda, Rússia e Japão fizeram reservas em pousadas para esse feriado. Além desses, tem demanda de fora do Estado, como do Rio de Janeiro. Uma outra pousada da região está com 97% de ocupação, mas apenas duas reservas são de brasileiros”, completou Lejania Ribeiro Malheiros, guia turística.

Para quem vai ficar em Campo Grande, o desfile civico- -militar vai começar às 8h10. O público esperado ao longo da rua 13 de Maio (entre as ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro) é de aproximadamente 15 mil pessoas. O desfile deve ter a duração de 2 horas.

Recomendações

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul orienta a população sobre viagem, frequentar balneários, piscinas públicas, clubes, entre outros locais durante o feriado prolongado.

Para os que forem viajar de carro, tenham atenção com a manutenção preventiva do veículo. Usem o cinto de segurança, evitem ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir, tenham um bom período de descanso antes de pegar a estrada e sempre respeitem o limite de velocidade e a sinalização nas estradas.

Ao frequentar balneários ou piscinas, caso presencie um afogamento, só tente salvar a vítima caso seja habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação. Caso contrário, tente se aproximar da vítima e lance algum objeto que a ajude a flutuar e ser puxada para um local seguro.

Por Inez Nazira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

