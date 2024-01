Tia procura Conselho Tutelar para saber de crianças abandonadas

Os irmãos de três e seis anos, que foram resgatados após ficarem 48 horas sozinhos em casa, já estão em um abrigo e o caso será analisado pela Vara de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça.

De acordo com a conselheira tutelar Letícia Louveira, da unidade Centro e que atendeu o caso, apenas uma tia procurou a instituição e demonstrou interesse no cuidado das crianças, mas ainda não há informações dos genitores.

“Ainda não temos muitas novidades sobre o caso, já que apenas uma tia se identificou e procurou ajuda para ficar com as crianças. Porém, uma vez que as crianças foram acolhidas, quem decide o futuro delas é o juiz da Vara responsável”, explicou Letícia.

Segundo reportagem do O Estado, a polícia chegou na residência, localizada na Rua Manoel Taveira no Bairro Serradinho, encontrou as crianças sozinhas, na geladeira havia um pouco de arroz e uma assadeira com comida pronta há dias.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por abandono de incapaz.

Kamila Alcântara

