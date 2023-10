Terceiro suspeito de sequestrar casal de bancários é preso na Capital

Equipes da Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prenderam na tarde de ontem (11), um homem de 29 anos, que estaria envolvido no sequestro de um casal de bancários em Campo Grande. O rapaz foi localizado em uma residência na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima.

Os seus comparsas, um homem de 30 e um jovem de 20 anos, foram presos na segunda-feira (9), também acusados de participação no sequestro. Eles passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sequestro

O caso foi descoberto pela Polícia Civil na última segunda-feira, quando os policiais receberam informações do setor de segurança do banco informando que um funcionário teria ido até a agência na Avenida Júlio de Castilhos, pegar um cartão. Ao sair do banco, acabou sendo sequestrado.

Durante as buscas, equipes do GARRAS, foram informados por familiares do homem que ele estaria em uma residência, no Bairro Monte Castelo. No local, os policiais foram recebidos pelo servidor público de 47 anos. Um dos suspeitos, observava o comportamento do homem atrás da porta, mas logo após, uma mulher de 42 anos, saiu de dentro da casa chorando e falando que foi sequestrada.

O autor do sequestro que estava dentro da residência, tentou fugir, mas foi preso em flagrante. Com ele, uma arma de brinquedo foi encontrada. Em diligência pelo bairro, o jovem de 20 anos foi detido em uma residência no Bairro Santa Mônica.

