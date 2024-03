Terça-feira em MS será de calor intenso e baixa umidade

Mato Grosso do Sul terá uma terça-feira (12), de calor intenso e baixa umidade relativa do ar, conforme previsto pela meteorologia. A temperatura máxima prevista, é de até 38ºC e umidade relativa do ar podendo cair para apenas 10%.

Apesar das altas temperaturas, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva, inclusive com potencial para tempestades, especialmente nas regiões central, norte, nordeste e pantaneira do estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) explica que essas instabilidades são resultado da combinação entre o calor intenso e a umidade presente na atmosfera.

Na capital, Campo Grande, os termômetros registraram 24ºC de mínima, podendo atingir 34ºC ao longo do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região pantaneira, as temperaturas máximas variam, com 33ºC em Coxim, 36ºC em Corumbá, 37ºC em Miranda e Aquidauana, e 38ºC em Porto Murtinho. Ponta Porã registra uma máxima de 33ºC, enquanto Dourados deve atingir os 34ºC.

Em outras regiões do estado, as máximas previstas para esta terça-feira são de 31ºC em Costa Rica e Chapadão do Sul, 34ºC em Três Lagoas, Naviraí, Paranaíba e Nova Alvorada do Sul, 35ºC em Maracaju, Ivinhema e Nova Andradina, e 36ºC em Bonito e Água Clara.

Devido às altas temperaturas, vale reforçar a importância de manter cuidados básicoe e de extrema importância para a saúde, como manter-se hidratado, evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia e cuidar da saúde respiratória em função da baixa umidade do ar.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram