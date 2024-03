Vereador Peninha concorre à Prefeitura de Rochedo após se filiar ao Progressistas

Com a filiação de vereadores lideranças politicas de Rochedo e Corguinho, a senadora Tereza Cristina deu início ao processo de fortalecimento do PP para a disputa eleitoral em Mato Grosso do Sul. O vereador Valdenir Romulo, conhecido como “Peninha”, pré-candidato a prefeito de Rochedo liderou a comitiva de lideranças políticas que assinou ficha de filiação do PP como primeiro passo para que o partido entre forte na briga pela conquista da prefeitura.

“Estamos recebendo um contingente de lideranças que garantem condições de favoritismo do PP para a disputa eleitoral em Rochedo e, isso deve ser apenas um primeiro passo, pois até as convenções deveremos fechar alianças com outros partidos”. Por seu lado, Peninha disse que a sua opção pelo PP deve-se ao forte respaldo que a lideranças da senadora Tereza Cristina pode lhe garantir lutar pela eleição na prefeitura.

“Eu sou filho de Rochedo e mesmo antes de me eleger vereador sempre trabalhei pelo município e neste meu primeiro mandato tenho recebido muitas manifestações de apoio para que entre na disputa e neste começo de ano decido juntos com outras lideranças que estão construindo esse projeto”, afirmou Peninha. Segundo ele, o convite para assinar ficha no partido foi feito pela senadora Tereza Cristina, que lhe assegurou a estrutura necessária para entrar na disputa.

Corguinho

Lideranças de Corguinho também participaram da solenidade de assinatura de ficha dentre elas Jefferda Silva, Joelma Coutinho, Elinaldo Batista e o Coronel Adalton. No município, o PP também ainda avalia a possibilidade de lançamento de candidatura própria. Na região estamos buscando também o fortalecimento da sigla para que possamos ter condições de conquistar a prefeitura, afirmou a senadora Tereza Cristina.

Por Laureano Secundo

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: