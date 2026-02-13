Temporal em Campo Grande provoca alagamentos e arrasta veículos em diferentes regiões

A sexta-feira (13) começou quente e ensolarada em Campo Grande, mas o cenário mudou rapidamente. Por volta das 8h30, o céu escureceu e a cidade passou a registrar chuva forte em diversos pontos, com alagamentos e enxurradas que causaram transtornos no trânsito e danos materiais.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), quatro fatores favoreceram a formação das chuvas intensas: a aproximação de uma frente fria, o aquecimento diurno, a alta disponibilidade de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Além disso, rajadas de vento podem chegar a 50 km/h em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Motociclista arrastado por enxurrada

Na Avenida Guaicurus, próximo à Avenida Ana Batista Caminha, acesso à BR-262, um motociclista foi arrastado pela enxurrada durante a chuva intensa. Em poucos minutos, a água tomou a via, travou o trânsito e causou lentidão no acesso à rodovia.

Imagens mostram a força da correnteza impedindo o motociclista de levantar a moto, mesmo tentando puxar o guidão. Ele continuava sendo levado pela água até receber ajuda de outra pessoa que passava pelo local.

Carros são arrastados no Jardim Noroeste

No Jardim Noroeste, a chuva também provocou estragos. Na Rua Urupês, a enxurrada arrastou carros que estavam estacionados em frente a uma oficina mecânica. Segundo um trabalhador, os veículos pertenciam a clientes e começaram a ser levados pela correnteza em poucos minutos de chuva.

A via não possui sistema de drenagem, e parte do asfalto foi levada pela água. “O carro vermelho estava mais acima e foi arrastado. A água está batendo no joelho”, relatou o mecânico. Imagens mostram a água ultrapassando metade dos pneus, além de entulho e terra sendo carregados das ruas não pavimentadas.

Previsão para o Estado

O Cemtec mantém a previsão de chuva ao longo do dia em várias regiões do Estado. Confira as temperaturas previstas para esta sexta-feira (13):

Corumbá: mínima de 24°C e máxima de 30°C – chove durante o dia

Aquidauana: mínima de 24°C e máxima de 30°C – chove durante o dia

Porto Murtinho: mínima de 25°C e máxima de 33°C – chove durante o dia

Coxim: mínima de 22°C e máxima de 31°C – chove durante o dia

Dourados: mínima de 21°C e máxima de 30°C – chove durante o dia

Três Lagoas: mínima de 23°C e máxima de 32°C – chove durante o dia

Iguatemi: mínima de 22°C e máxima de 39°C – chove durante o dia

Campo Grande: mínima de 22°C e máxima de 28°C – chove durante o dia

A Defesa Civil orienta motoristas e pedestres a evitarem áreas alagadas e redobrarem a atenção durante os períodos de chuva intensa.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram