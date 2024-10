Temporal em Campo Grande deixa 34 bairros parcialmente sem energia e prejudica o trânsito

Na noite de quarta-feira (9), o forte temporal atingiu Campo Grande, deixou 34 bairros parcialmente sem energia elétrica, segundo a concessionária Energisa. A concessionária informou ainda que, até o momento, 70% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido.

Entre os bairros mais impactados estão Jardim São Lourenço, Pioneiros, Parque Residencial Rita Vieira, Alves Pereira, Universitário, Tiradentes, e muitos outros. A concessionária informou que o temporal, que trouxe fortes descargas atmosféricas, danificou severamente a rede elétrica. A combinação de ventos intensos com até 85 km/h e a queda de galhos de árvores e objetos sobre a fiação resultou em rompimentos de cabos, agravando a situação.

A Energisa informou que reforçou as equipes de campo para acelerar os reparos e orienta a população a manter distância de cabos rompidos, que podem estar energizados e representar grande perigo.

Prejuízos e transtornos

A tempestade também provocou um grande tumulto nas ruas de Campo Grande. Na Avenida Eduardo Elias Zahran, um caminhão ficou preso em fios caídos, complicando ainda mais o trânsito. O incidente aconteceu próximo ao local onde um painel publicitário desabou, na esquina da rua Prof. Xandinho, no bairro Jardim São Lourenço. A estrutura do painel, cerca de 12 horas após o temporal, ainda permanecia no local, dificultando a circulação de veículos e provocando longos engarrafamentos. Semáforos no entorno da avenida estavam desligados, aumentando o risco de acidentes.

Os motoristas que trafegavam pela área tiveram que manobrar com dificuldade, já que o caminhão bloqueava a via. Um motorista de ônibus, que seguia logo atrás do caminhão, conseguiu evitar a colisão, mas o cenário caótico forçou o caminhoneiro a fazer uma manobra proibida, com a ajuda de populares que estavam no local.

Outro painel publicitário também caiu na Rua Joaquim Murtinho, próximo ao supermercado Assaí, entre os bairros Chácara Cachoeira e Tiradentes, levando à interdição parcial da via.

Alertas meteorológicos

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, as rajadas de vento chegaram a 85 km/h, enquanto o volume de chuva variou em diferentes pontos da cidade. No bairro Carandá Bosque, foram registrados 35,6 mm de chuva, enquanto na Vila Progresso o volume chegou a 46,8 mm. A tempestade também gerou precipitações significativas no Santa Luzia (24,2 mm) e Jardim Panamá (12,2 mm).

Campo Grande segue sob alerta de tempestade com perigo potencial (nível amarelo), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva de até 50 mm e ventos de até 60 km/h. Ainda há risco de novos cortes de energia, quedas de árvores e alagamentos.

A Prefeitura de Campo Grande informou por meio de nota que equipes estão mobilizadas para garantir a segurança e restabelecer a normalidade. A Defesa Civil, juntamente com a Sisep, iniciou os trabalhos volta das 18h da quarta-feira (9), quando foram alertados sobre a intensificação das condições climáticas.

A nota informou ainda que a atuação conjunta de secretarias e órgãos municipais, com o sistema 156, permitem respostas rápidas e coordenadas, na identificação de locais críticos em tempo real. Ainda conforme o comunicado, as equipes estão focadas em solucionar de imediato os problemas de menor magnitude, para evitar transtornos à população e para questões de maior complexidade, a prefeitura, com apoio da Agetran e da Guarda Civil Metropolitana, está implementando medidas de segurança como isolamento de áreas e sinalização com placas de alerta, enquanto os trabalhos de remoção e limpeza de árvores e dejetos serão realizados logo nas primeiras horas de amanhã.

As autoridades municipais estão em alerta para novas ocorrências e recomendam que a população evite áreas de risco até que a situação seja totalmente normalizada.

