Temporal derruba mais de 100 árvores, danifica automóveis e deixa rastro de destruição em Dourados

O temporal que atingiu o município de Dourados na tarde desta terça-feira (1°) pegou os moradores de surpresa deixando um rastro de destruição com mais de 100 quedas de árvores, alagamentos e comércios danificados.

Conforme a Defesa Civil do município, a chuva teve início por volta das 16h30 e durou cerca de 60 minutos. Das árvores que caíram com a força do vento, pelo menos 10 foram em cima de veículos. O túnel na região do Parque das Nações voltou a alagar e um veículo chegou a ficar submerso e o estacionamento da rodoviária foi alagado.

Conforme o Dourados News, árvores e objetos lançados à rede elétrica prejudicaram o fornecimento de energia devido à intensidade das descargas atmosféricas e os fortes ventos que passaram pela cidade durante o temporal, vários locais ficaram sem luz.

Duas casas foram afetadas por alagamentos nos bairros João Paulo II e Canaã III. Em ambos os casos, foi oferecido auxílio da Casa da Acolhida, mas os moradores recusaram.

Estabelecimentos comerciais tiveram vidraças danificadas, como do supermercado Atacadão, que estourou.

Os trabalhos de limpeza começaram ainda na noite dessa terça-feira (1°), se estendendo pela madrugada e nas primeiras horas do dia as equipes de serviço já retomaram as atividades.

Chuva

O acumulado da chuva apenas na tarde de ontem foi de 16 milímetros, conforme a pontam os dados do Guia Clima da Embrapa, entretanto, desde o início do dia o acumulado de chuvas isoladas é de 61.6 milímetros, até o momento. A ocorrência de ventos registrada nesta tarde é de 39 km/h, que se enquadra na categoria ‘forte’ de classificação.

A previsão para a chuva média mensal em março é de 137.4 mm na maior mais populosa cidade do interior do Mato Grosso do sul.