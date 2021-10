Temporal derruba 46 árvores, alaga ruas e deixa bairros sem energia

O temporal previsto pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou em Campo Grande na madrugada desta quinta-feira (14). A chuva forte e os ventos de mais de 70 km/h já fizeram estragos nas primeiras horas do dia e segundo o Corpo de Bombeiros derrubou 46 árvores em alguns pontos da cidade, deixando ruas alagadas e sem energia elétrica

Uma árvore de grande porte caiu no meio da Avenida das Bandeiras com a Rua Anhumas na região do bairro Nova Esperança, com a queda, os dois lados da via ficaram interditado até que seja feita a retirada da mesma. O bairro ainda está sem energia, por conta da rede elétrica que foi danificada, assim como o bairro Piratininga está parcialmente sem luz.

Ainda na Avenida das Bandeiras, outra árvore caiu em frente a um posto de combustível esquina com a Rua Sol Nascente.

Além desses pontos, leitores informaram sobre a queda de uma árvore na rotatória da Coca-Cola, mas por não ser próximo a rua, não atingiu nenhum veículo. Também houve queda de árvore no bairro São Conrado, A venida Afonso Pena atingindo um veículo.

No bairro Jardim Carioca, na Avenida 7, moradores filmaram ás árvores balançando com a força do vento enquanto chove forte.

A rua que dá acesso a nova ponte que liga o bairro ao Indubrasil. O trecho ainda não está asfaltado formou um rio devido o grande acúmulo de chuva, impossibilitando a saída de dentro das casas.

“Aqui é a parte mais baixa do bairro, então toda a água desce e vem parar aqui”, comentou uma moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma queda de árvore em cima de fiação de energia com fogo com frente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul