Tempo firme e calor intenso predominam neste sábado em MS

Mato Grosso do Sul deve enfrentar um sábado (6) marcado por altas temperaturas e céu aberto, conforme a previsão do tempo do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O sol será o protagonista do dia, prometendo elevar os termômetros para até 39ºC, especialmente nas áreas sul e pantaneira do estado.

A previsão meteorológica destaca que o dia será com céu claro, com algumas variações de nebulosidade ao longo do dia. Rajadas de vento, com velocidades variando entre 30 e 50 km/h, também estão previstas, o que pode contribuir para a sensação de calor ainda mais intensa.

Ainda de acordo com o Cemtec, essa condição é resultado do avanço da alta pressão atmosférica sobre a região. Contudo, apesar do tempo firme, a combinação entre o calor intenso e a umidade disponível não descarta a possibilidade de pancadas de chuva, sobretudo nas regiões central e norte do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a temperatura mínima registrada foi de 24ºC e a expectativa é de possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde. A temperatura máxima prevista é de 35ºC.

Em outras cidades do estado, as temperaturas também devem atingir patamares elevados. Em Paranaíba, Chapadão do Sul e Sonora, os termômetros devem marcar 35ºC. Em Coxim, Água Clara, Ponta Porã e Rio Verde de Mato Grosso, a previsão é de 36ºC.

Já em Três Lagoas, Nova Andradina e Bataguassu, os termômetros podem alcançar os 37ºC. Em Sidrolândia, Miranda, Bonito e Aquidauana, espera-se que a temperatura chegue aos 38ºC. Por fim, em Corumbá, a máxima prevista é de 39ºC.

O Inmet reforça a importância de medidas de precaução para evitar problemas relacionados ao calor excessivo, como a desidratação e insolação. Recomenda-se a hidratação constante, o uso de roupas leves e a proteção solar adequada, especialmente durante as horas de maior incidência solar.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram