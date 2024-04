Projeto leva crianças do Cras Vida Nova pela primeira vez ao cinema

Com objetivo de garantir a socialização e diversão das crianças e adolescentes carentes, a Secretaria de Assistência Social (SAS), por meio do Cras Vida Nova, promoveu esta semana, para 33 crianças e adolescentes, um passeio repleto de significados com o propósito de fortalecer vínculos, incentivar a cultura e levar alegria.

Apesar da facilidade de assistir filmes no conforto de casa, a equipe do Cras elaborou o projeto “Minha Primeira Sessão de Cinema”, por acreditar que é fundamental para as crianças, a experiência de assistir a um filme em uma sala apropriada, onde é possível desfrutar de um ambiente adequado, com som e imagem de alta definição.

No entanto, a experiência vai além, já que as crianças têm a oportunidade de vivenciar uma maior interação social, além de conhecer um espaço fora da realidade em que vivem.

Em parceria com a rede UCI Cinemas, o filme escolhido para transportar as crianças para a magia do universo cinematográfico foi “Kung Fu Panda 4”. Acompanhadas pela coordenadora da unidade, Adriana Nascimento, educadores, técnicos e professores de educação física, as crianças não desgrudaram os olhos da tela, atentas a todos os detalhes, incluindo a acomodação da sala de exibição.

Além de uma cuidadora que nunca tinha entrado em uma sala de cinema, 21 crianças também nunca haviam assistido a um filme na telona. A experiência foi completa, com direito a pipoca, refrigerante e óculos 3D, garantindo a euforia das crianças. A coordenadora Adriana Nascimento, falou sobre a relevância de proporcionar momentos como esses para os usuários dos serviços da Assistência Social.

“Poder oferecer essa oportunidade às crianças, onde a maioria nunca tinha ido ao cinema, é gratificante. Participar da alegria contagiante que vem deles, não tem preço, ver o brilho nos olhos de cada um foi realmente incrível, um dia memorável”, disse a coordenadora.

João Guilherme da Silva Rosa Rodrigues, de 9 anos, afirmou ter aproveitado ao máximo o passeio e agradeceu toda equipe pelo cuidado e atenção. “Foi um dia muito especial, eu gostei de tudo. Passeamos, comemos pipoca, tomamos refrigerante e o filme foi muito engraçado. Além de tudo, fomos bem cuidados por todos”, ressaltou.