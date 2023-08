Suspeito de matar e esquartejar jogador é capturado após 2 meses foragido

Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, principal suspeito de matar e esquartejar o corpo do jogador de futebol, Hugo Vinícius Skulny, de 19, foi preso na tarde de ontem, em uma residência no município de Iguatemi, a 468 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o jovem estava escondido no município, cerca de 98 quilômetros de Sete Quedas.

De acordo com a Polícia Civil, o autor foi capturado escondido em uma residência sozinho, após passar dois meses foragido. Ainda conforme informações da polícia, ele não ofereceu resistência e acabou se entregando a polícia.

Danilo era ficante da ex-namorada de Hugo, Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, que segue presa acusada de participar do assassinato, esquartejamento e de ocultar o corpo do atleta.

O caso

Os restos mortais de Hugo Vinícius Skulny, foram encontrados no dia 2 de julho. O jogador de futebol estava desaparecido desde do dia 25 de julho, após ir a uma festa na cidade vizinha.

Ao ser presa, Rúbia disse que Hugo invadiu a sua residência, quando foi baleado por Danilo. O atleta foi morto a tiros e depois teve o corpo esquartejado e jogado nos fundos so rio Iguatemi.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.