Superlotação na UTI Neonatal ocasiona o fechamento dos leitos adultos no HU de Dourados

Hospital Universitário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) anunciou na segunda-feira (28), que a capacidade técnica para atender novas internações de bebês na Neonatologia (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Cuidados Intermediários – UTI Neo e UCI Neonatal), está completamente esgotada. A superlotação obrigou o hospital a bloquear os seis leitos da UTI Adulto para acomodar provisoriamente a UTI Neo.

Desde a última semana, o setor de Neonatologia do hospital tem recebido uma alta demanda de pacientes. Na segunda-feira (28), eram 19 bebês internados na unidade, que tem capacidade instalada para 10 leitos, e 27 bebês na UCI, que possui capacidade para 15 leitos.

Devido ao bloqueio dos leitos de UTI Adulto, o HU suspendeu todas as novas internações no setor. “É uma situação limite, resultado da superlotação crônica da UTI Neonatal, e estamos fazendo todo o possível para encontrar uma solução definitiva”, destacou o superintendente do HU-UFGD, Hermeto Paschoalick.

Na manhã de ontem (29), o HU-UFGD notificou o bloqueio dos leitos de UTI Adulto à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, a Central de Regulação do Município, e ao Ministério Público Estadual e Federal, instâncias que acompanham a situação.

A previsão é que os leitos de UTI Adulto sigam bloqueados por no mínimo 15 dias, com a regulação dos pacientes para outra unidade hospitalar.

Em nota, o secretário municipal de Saúde de Dourados, Waldno Lucena, afirmou que se reuniu com os representantes do HU para debater a implementação de novos leitos.

“Estamos em tratativa com a Secretaria Estadual de Saúde e hospitais da cidade para o credenciamento de leitos de UTI Neonatal. Embora exista uma decisão judicial para abertura de 8 leitos de UTI neonatal no HU, leitos esses inclusive já habilitados junto ao Ministério da Saúde, mesmo quando abertos, não suprirão sozinhos a demanda crescente”, disse o secretário.

HU-UFGD é o único hospital do município que possui serviço de pronto-atendimento em ginecologia e obstetrícia (Maternidade) e o único em Neonatologia 100% SUS. Além de Dourados, o local atende toda a macrorregião da cidade, que compreende 33 municípios.

Com informações da prefeitura de Dourados.