Soraya Thronicke assume o Podemos e busca renovação e alianças

A senadora Soraya Thronicke assumiu, na manhã dessa terça-feira (5), a Presidência do Podemos de Mato Grosso do Sul. A parlamentar, que se filiou ao partido em junho deste ano, tem agora a missão de liderar a sigla para as eleições estaduais de 2024.

O evento, realizado no Novotel, em Campo Grande, contou com a presença de autoridades de Mato Grosso do Sul e nacionais, como o governador Eduardo Riedel (PSDB) e da cúpula do Podemos: deputada Renata Abreu, presidente nacional; pastor Everaldo, vice-presidente; senador Rodrigo Cunha; Luiz França, secretário-geral nacional; Márcia Pinheiro, presidente do Podemos Mulher Nacional.

“Muito feliz em ver mais uma líder do Podemos tomando sua devida posse. Parabenizo a senadora Soraya pelo trabalho e, principalmente, por assumir um compromisso que, para mim, é honrado: presidente estadual do Podemos de Mato Grosso do Sul. Meu respeito e admiração pela sua trajetória e parceria no nosso partido”, disse a presidente do Podemos Nacional, deputada Renata Abreu.

O governador de MS agradeceu a parceria com a parlamentar. “Desde o início do mandato, a senadora Soraya sempre sentou conosco e falou: ‘governador, eu queria trabalhar pela habitação, queria trabalhar pela saúde. Como nós podemos fazer parceria?’ E essa é a palavra-chave para o resultado de qualquer ambiente político, seja com o município, seja com a bancada federal, seja com a Assembleia Legislativa, seja com os Poderes. Nós não construímos nada sozinhos. E quando a senadora Soraya coloca à disposição o mandato dela pelo Mato Grosso do Sul, vai encontrar, no Governo do Estado, um parceiro para ajudar vereadores, vereadoras, municípios, para que a gente construa o resultado visando à sociedade sul- -mato-grossense”, declarou o governador Eduardo Riedel.

Soaraya agradece

“Eu quero só agradecer e dizer que uma nova etapa começa. A tudo o que ficou para trás, gratidão. Muito obrigada à família Podemos, que hoje me acolhe, e tenham em mim e no grupo que chega para se unir, muito trabalho, muita vontade de fazer e acontecer. E ninguém tem tempo para briga e confusão, porque o sul- -mato-grossense não pode esperar. Nessa parceria com o Governo do Estado, firmes aqui, porque esse governo é ponta firme mesmo. Eu tenho orgulho!”, discursou a presidente do Podemos MS, Soraya Thronicke.

Ela negou possíveis saídas de filiados, destacando sua intenção de somar e construir, inclusive manifestando o desejo de eleger o antigo comandante do Podemos, Sérgio Murilo, que não compareceu ao evento, como deputado federal.

A nova presidente do Podemos já disse que pretende estar junto com os tucanos, mesmo porque nacionalmente existe a negociação para a federalização das siglas.

“Com essa aliança, com o PSDB, com o Governo do Estado, o Podemos vai trabalhar junto com o PSDB na maioria dos municípios, onde puder ser feita uma aliança”. Questionada sobre uma possível aliança com o ex- -governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na corrida pelo Senado em 2026, Soraya não descartou a possibilidade, dizendo: “Quem sabe o que o futuro nos reserva?”

Também estiveram presentes os vereadores do Podemos de Campo Grande, Clodoilson Pires, Ronilço Guerreiro e Zé da Farmácia, além do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, do PSDB. (Com Assessoria).

