Soraya rebate Rose e diz que União distribuiu mais recursos

A senadora Soraya Thronicke Presidente regional do União Brasil divulgou nota contestando a deputada federal Rose Modesto, que deve deixar a sigla após ficar em 4º lugar na disputa do Governo do Estado. Rose anunciou a saída do União Brasil e citou a falta de diálogo e do cumprimento dos acordos, que teriam inviabilizado as candidaturas de deputado estadual e federal. Já a senadora culpa os candidatos pelo fracasso nas urnas.

“A baixa performance das urnas não pode ser atribuída ao partido que foi a sigla com maior envio de recursos e tempo de rádio e TV para suas candidaturas em Mato Grosso do Sul”, afirmou Soraya, responsabilizando os candidatos pelo fracasso. O partido só elegeu um deputado estadual, o ex-prefeito de Nova Andradina, Roberto Hashioka.

“O União Brasil-MS esclarece que, diferente do que está sendo divulgado, o partido sempre manteve o diálogo e prestou todo o apoio possível aos seus candidatos no Mato Grosso do Sul, sendo a sigla que mais distribuiu recursos proporcionalmente no estado nestas eleições”, afirmou Soraya.

“Para o pleito de 2022, foram mais de R$ 21 milhões em recursos do Fundo Eleitoral para as candidaturas majoritárias e proporcionais, distribuídos de acordo com as regras eleitorais de proporcionalidade para candidaturas femininas, negros e pardos, além de estratégias político-partidárias e fidelidade à sigla”, contestou.