Sexta-feira será de sol e tempo seco em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas

Atuação de sistema de alta pressão mantém clima estável no estado, mas há chance de chuva isolada no fim de semana

Esta sexta-feira (16) será marcada por tempo firme e predomínio de sol em todo o Mato Grosso do Sul. A estabilidade atmosférica é resultado da atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens carregadas, favorecendo um cenário de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, os termômetros registram mínimas entre 15°C e 18°C, especialmente nas regiões sul, cone-sul e de Dourados. Ao longo do dia, as temperaturas sobem rapidamente, com máximas previstas entre 30°C e 32°C nas regiões norte, sudoeste e pantaneira.

A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 45%, o que caracteriza um ambiente seco e pode representar risco à saúde, exigindo cuidados como hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes.

Em Campo Grande, a capital do estado, os moradores devem se preparar para um dia de sol entre poucas nuvens, com temperaturas variando entre 19°C pela manhã e podendo chegar aos 30°C no período da tarde. Os ventos sopram do quadrante leste, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h, e há possibilidade de rajadas mais fortes em pontos isolados.

