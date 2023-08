O mês de setembro começa com chuva em boa parte de Mato Grosso do Sul, conforme o Boletim Meteorológico divulgado nessa quinta-feira (31) pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Só não deve chover nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

Na sexta-feira (01/09) a previsão é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade na maioria do Estado por conta de um sistema de alta pressão atmosférica. Porém, na região Sul não se descartam pancadas de chuvas. As temperaturas podem atingir os 38°C, com destaque para as regiões Sudoeste, Pantaneira e Norte.

Entre sábado (2) e domingo (3) há probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas instabilidades ocorrem devido à passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

E a previsão de chuva continua para a próxima semana, podendo haver temporal com queda de granizo dessa vez devido ao avanço de uma frente fria aliada ao intenso fluxo de calor e umidade.