Sesau aguarda confirmação para abertura de dez leitos pediátricos

Secretário afirma que USFs poderão funcionar, neste fim de semana

Desde que foi anunciada, pela Prefeitura de Campo Grande, a necessidade da contratualização de leitos pediátricos, o primeiro hospital a mostrar interesse e iniciar as tratativas foi o El Kadri, que afirmou, inclusive, ter capacidade para disponibilização de ao menos 30 leitos de forma imediata, bem como equipe médica para atender à demanda.

No entanto, alguns problemas, com burocracias fiscais, impediram que o contrato fosse fechado. Com isso, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) está aguardando resposta da Santa Casa sobre a liberação de dez leitos para contratualização, que devem ser confirmados nesta sexta-feira (7).

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, confirmou que seguem aguardando a resposta do hospital Santa Casa, sobre a possibilidade de oferecer esses dez leitos. De acordo com ele, o hospital precisa fazer uma pequena reforma. O esperado é que já estejam liberados, a partir desta sexta-feira (7). “Toda a Sesau: eu, como secretário, os superintendentes e gerentes, estamos fazendo o monitoramento da demanda e avaliação, três vezes por dia, sobre a necessidade ou não de abrir as USFs (Unidades de Saúde da Família), das 7h às 19h, durante o fim de semana, também. Caso haja necessidade, abriremos, para auxiliar nos atendimentos”, disse. UTI infantil

Atualmente, o município conta com 20 leitos pediátricos no hospital regional, 20 no hospital universitário e 30 no hospital Santa Casa. O secretário explica, ainda, que a necessidade, no momento, são leitos de UTI pediátrica. “Não estou falando de leitos comuns, hoje eu conto com menos de 30 UTIs pediátricas nos três hospitais, além disso, temos 10 UTIs mistas no hospital Unimed e mais 10 mistas no hospital Cassems, não é o suficiente”, destacou Benites.

A alta nas demandas está ocorrendo devido a três epidemias que estão presentes na Capital, sendo elas dengue, chikungunya e muitos casos do vírus sincicial respiratório, que acomete principalmente crianças de 0 a 6 anos de idade. De acordo com dados da Sesau, somente no mês de março, foram registrados 682 casos confirmados de dengue e mais 1.708 casos notificados.

Em casos de doenças respiratórias, a secretaria destaca que houve um aumento de 30%, nas últimas semanas.

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados mais quatro óbitos por dengue na última semana, dois deles na Capital, entre eles, o de uma criança de 3 anos. Nos três primeiros meses de 2023, já foram registrados mais de 10 mil casos confirmados da doença e, ao todo, já foram contabilizadas 12 mortes.

De acordo com a doutora Rosana Leite, secretária-adjunta de Sesau, o caminho para acabar com a epidemia, é, sem dúvidas, a prevenção. “Temos que reafirmar que o caminho é a prevenção, principalmente nesses quadros virais, nós indicamos que os pais vacinem seus filhos, evitem estar em locais com aglomeração, shoppings, mercados, lavem bem as mãos e também utilizem máscaras, se necessário”, disse Rosana.

Locais de vacinação

A vacinação contra a gripe para grupos específicos, como crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes, ocorrerá nesta sexta-feira e sábado, nas UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina, USF Noroeste e USF Batistão.