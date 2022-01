Secretaria confirma mais 5 mortes pelo vírus H3N2 em Mato Grosso do Sul

A gripe H3N2 fez novas vítimas em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim divulgado nesta quarta-feira (19), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Cinco novas mortes foram confirmadas, elevando para 40 o número total de mortes. A taxa de letalidade da Influenza, nestes primeiros dias de 2022, superou da COVID-19.

Segundo o boletim, as cinco novas mortes foram registradas em Itaporã, Nioaque, Aquidauana, Campo Grande e Dourados. Todas eram mulheres, com idades variando entre 69 anos e 81. As vítimas também apresentavam comorbidades. Mais 17 novos casos de gripe foram diagnosticados.

Sobre a COVID-19, o boletim trouxe a confirmação de 4 mortes, o que totaliza 9.768 vidas perdidas em MS desde o início da pandemia. As novas mortes foram em Campo Grande, Dourados, Corumbá e Coxim. Das vítimas, três eram homens, com idades entre 53 e 75 anos. A outra era uma mulher, de 75. Apenas um destes não apresentava comorbidades.

Internações

A SES também mostrou a internação nas macrorregiões do Estado. Campo Grande está com 60% de ocupação, sendo 7% para pacientes COVID-19. Em Dourados, a ocupação chega a 67% dos leitos, sendo 3% positivo para coronavírus. Em Três Lagoas, a taxa de ocupação é de 55%, com 20% confirmado por COVID-19. A situação mais severa é da macrorregião de Corumbá, que está com 82% da taxa de ocupação, metade, 41%, pessoas confirmadas com COVID-19.