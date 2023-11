Senadora Soraya Thronicke assume comando do Podemos em MS

Posse ocorre em 30 de novembro com presença da presidente nacional

A senadora Soraya Thronicke será a nova presidente da executiva estadual do Podemos, em Mato Grosso do Sul. As informações foram confirmadas pela própria parlamentar. A troca no comando do Podemos/MS será oficializada no dia 30 de novembro, com a presença da presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (Podemos-SP).

Segundo a senadora, a mudança era um pedido antigo do partido, que ainda não havia sido feita por conta das suas intensas atividades no Senado. “A gente já imaginava que o partido iria fazer esse pedido, desde o começo. Eu que estava hesitando, porque estou com muitas atividades em Brasília. Hesitando não, estava postergando, mas esse pedido foi feito desde que eu vim para o Podemos. Era um ponto pacífico”, disse Soraya Thronicke.

O partido era comandado no Estado pelo ex-secretário Sergio Murilo. De acordo com a senadora, ela está chegando em Campo Grande onde conversará com Sergio Murilo, mas adianta que a troca no comando foi uma decisão tomada em conjunto e não deve afetar as relações internas. “Faço questão que ele continue no partido (Sergio Murilo).

Está tudo em conformidade, a nacional estava me cobrando. Sergio sempre fez muito pelo Podemos e continuará conosco. É uma questão por conta do mandato apenas”, frisou a senadora.

Com o novo comando da senadora Soraya Thronicke, o partido vai começar a planejar as eleições municipais de 2024. “Dobrar o número de vereadores(as), eleger, no mínimo 5%, em prefeituras e vices”, disse Thronicke.

Vereadores

Atualmente, o Podemos tem 35 vereadores em todo o Mato Grosso do Sul. Questionada sobre qual seria a decisão do partido em Campo Grande, na disputa pela prefeitura, onde ela, Soraya Thronicke, poderia ser candidata à prefeita, a parlamentar disse que está indefinido. “Não sabemos, pois estamos tratando de federação e de outras alianças”. Ainda no começo deste ano, foi aventada a possibilidade, após o PSC ser incorporado ao Podemos, de o partido formar federação com PSDB e Cidadania, que já estão federados, porém a definição ainda não avançou. “Estamos em vias de fazer uma federação com o PSDB. Então, a mudança é importante para essa construção.”

Eleições 2024

Questionada se a troca no comando do partido já é uma estratégia paras as eleições municipais de 2024, a nova presidente do partido respondeu afirmativamente. “Sim. Totalmente! Com essa aliança com o PSDB, com o governo do Estado, o Podemos vai trabalhar junto com os tucanos, na maioria dos municípios, onde puder ser feita uma aliança.”

Soraya Thronicke foi candidata à Presidência da República em 2022, pelo União Brasil. Ela também presidiu o partido até meados deste ano, quando, após alterações no comando, envolvendo seu grupo político e o da ex-deputada e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, sobre a direção, que teve até intervenção judicial, a senadora migrou para o Podemos.

Antes disso, a senadora se envolveu em briga interna com o presidente do PSL-MS, partido em que se elegeu em 2018, com base na influência de Jair Bolsonaro. A briga interna no PSL, presidido, na época, por Rodolfo Nogueira, foi parar na polícia e também teve desdobramentos judiciais. Soraya acabou assumindo o PSL e protagonizou outra disputa, entrando mais tarde na Justiça, contra a tentativa do ex-deputado Capitão Contar de sair do PSL. O que acabou acontecendo, posteriormente.

Por – Alberto Gonçalves e Daniela Lacerda

