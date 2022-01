Semana terá predomínio de sol e pouca chuva, diz INMET

Primeira semana de fevereiro deve ser marcada por predomínio de sol com poucas chuvas em Mato Grosso do Sul, conforme afirmou o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Previsão é que caia cerca de 30 milímetros de chuvas todos os dias desta semana no Estado. “Essa semana Mato Grosso do Sul não deve ter muita chuva. Estamos com uma zona de convergência em atuação no centro-norte e a margem é de 30 mm”, disse o meteorologista Cleber Souza.

A região centro-norte de Mato Grosso do Sul que engloba Campo Grande e Sonora, apresenta bandeira laranja que indica perigo em casos de chuva, enquanto no sul do Estado o indicador aponta para bandeira amarela de perigo potencial.

Ainda de acordo com o especialista, as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos. A umidade relativa do ar deve ficar entre 90% a 30%. Os termômetros podem variar de 23°C a 30°C na Capital.