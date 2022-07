Sem previsão de chuva domingo segue com baixa umidade do ar

Para quem pretende curtir o domingo (10), pode contar com o dia estável sem previsão de chuvas.

As temperaturas mínimas se manterão entre 14 e 19°C em grande parte do Estado e máximas de até 35ºC.

Na Capital o clima deve ter mínima de 19°C e máxima de 31°C. Em Dourados, os termômetros devem variar entre 17 e 31°C. Já em Três Lagoas, são esperadas temperaturas de 16 a 31°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 22°C e máxima de 34°C.

A previsão do tempo elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) indica tempo firme com sol e poucas nuvens devido a atuação de uma massa de ar seco e quente, que favorece temperaturas mais amenas no amanhecer e também durante a noite.

Para este domingo também são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 35% – que se aproxima ao clima registrado em desertos.

Devido às condições meteorológicas previstas, especialistas recomendam cuidados com a saúde humana como hidratação mais frequente e exercícios físicos nos horários mais frescos do dia.