Sem pesquisar preço, consumidor pode pagar 128% a mais no quilo da banana nanica

Em alguns supermercados de Campo Grande a fruta é vendida por R$ 3,49

A pesquisa de preço antes de ir às compras nos supermercados sempre foi a recomendação de especialistas financeiros na hora de economizar. A dica vale para consumidores de Campo Grande, a exemplo do quilo da banana nanica que nesta semana apresentou diferença de preço de 128,94%, conforme constatou a pesquisa de alimentos da cesta básica realizada pelo jornal O Estado, em seis supermercados.

Em alguns estabelecimentos o campo-grandense pode pagar R$ 3,49 no quilo, enquanto em outros estabelecimentos a fruta é vendida por R$ 8,00. Considerando as seis unidades visitadas pela reportagem, a média de preço calculada para o alimento ficou em R$ 5,99. Ainda na seção de hortifruti, o quilo da batata é vendida em média por R$ 6,80, os valores oscilaram de R$ 5,99 a R$ 7,99 (33,39%).

Nesta semana, o quilo da cebola bateu a casa dos R$ 10,00, a reportagem encontrou o alimento sendo vendido por R$ 11,15/o quilo. Já o valor mais em conta foi de R$ 8,35, a variação ficou em 33,53%.

A diferença de preço para o quilo do tomate também é uma variação que chama atenção (46,07%). Os valores coletados variaram entre R$ 7,25 podendo chegar a custar R$ 10,59, em média, os consumidores vão pagar R$ 8,51 no quilo. Segundo última pesquisa do Dieese, após uma pequena retração, os preços do tomate (3,09%) voltaram a subir no terceiro mês do ano. “As variações climáticas têm contribuído, desde o ano anterior, para oscilações no preço do fruto”, justifica a nota.

Mercearia

Entre os seis supermercados, o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) obteve variação de 4,76%, os preços repassados para o consumidor variam entre R$ 22,90 à R$ 23,99. O valor médio é de R$ 23,24. Enquanto, o feijão de 1 kg é vendido por R$ 6,93, aproximadamente. Os valores oscilaram de R$ 6,58 à 6,95 a diferença de preço calculada foi de 19,91%.

O açúcar refinado de 1 kg é vendido por R$ 6,44, os valores variam entre R$ 5,90 e R$ 7,79, a diferença de preço entre as unidades ficou em 32,02%. Já a variação para o litro de leite (Italac) ficou em 16,32%, o menor valor encontrado foi de R$ 4,29 no Nunes.

Derretida no pão ou usada em outras receitas, a margarina é um alimento que faz parte da alimentação do brasileiro. Semana o produto é vendido a quase R$ 10,00 enquanto o menor valor encontrado foi de R$ 6,59 (51,44%).

Outra diferença de preço que cabe uma pesquisada nos preço para não sair no prejuízo, é para a compra do sabão de barras com 5 unidades.Em um estabelecimento o produto de limpeza é vendido por R$ 16,99, em outro comércio o consumidor paga R$ 8,99 (a metade do preço). A variação atingiu a diferença de 88,98%, já a média de preço ficou em R$ 11,46.

O creme dental Colgate é vendido por R$ 5,07, em média. Conforme a pesquisa de preço, o item de higiene pessoal apresentou uma diferença de 48% no valor cobrado de um supermercado para o outro. Os valores oscilaram entre R$ 4,25 a R$ 6,29.

Por Suzi Jarde