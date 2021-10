VÍDEO: Brasileiros presos por chacina na fronteira são indiciados; execução foi registrada por câmeras

Seis Brasileiros presos pela polícia do Paraguai na segunda-feira (11), suspeitos por executarem chacina que matou quatro pessoas, sendo dois brasileiros e dois paraguaios, foram indiciados nesta terça-feira (12). Segundo informações da equipe do Departamento Contra o Crime Organizado, os seis foram detidos em uma casa na Villa Estefan de Amambay, em Pedro Juan Caballero.

Segundo o portal paraguaio ABC Color, os três carros usados na noite do crime também foram apreendidos. Um dos suspeitos já tinha sido capturado pela polícia no domingo (10), um dia depois do crime, que aconteceu na madrugada de sábado (9) em Pedro Juan Caballero. Agora, todos os envolvidos ficarão à disposição do Ministério Público.

Entenda o caso

Câmeras de segurança flagraram o momento em que as vítimas foram alvejadas. As quatro estavam em um carro, saindo de uma festa, quando foram atingidas por vários tiros.

Uma das vítimas é Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai. As duas brasileiras são Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos. As duas estudavam medicina no país vizinho. Ainda morreu Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos.

E uma outra vítima segue internada após ser socorrida em estado grave e passar por cirurgia em um hospital de Ponta Porã. A polícia paraguaia chegou a confirmar a morte dela, mas, horas depois, se retratou e comunicou que ela continua internada.

Segundo as primeiras investigações policiais, o crime pode ter sido motivado em razão de disputa de território por facções criminosas.