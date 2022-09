Eleições 2022: Segundo lugar e indecisos marcam pesquisa divulgada

A briga nestes últimos dias para a eleição na disputa da vaga para Governo do Estado fica entre Eduardo Riedel (PSDB) e Marquinhos Trad (PSD) e indecisos ainda somam 17%, segundo a pesquisa do Instituto Ranking que foi divulgada nesta quinta-feira (22).

André Puccinelli (MDB) está com 24,10%, Eduardo Riedel (PSDB) 18,60%, Marquinhos Trad (PSD), 15,00% e Rose Modesto em quarta posição com 13,50%. Os escândalos envolvendo o nome do ex-prefeito Marquinhos interferiu nas pesquisas o levando para terceiro lugar.

André Puccinelli (MDB) segue consolidado em primeiro que permanece na liderança com folga: 24,10%.

André Puccinelli (MDB) – 24,10%

Eduardo Riedel (PSDB) – 18,60%

Marquinhos Trad (PSD) – 15,00%

Rose Modesto (UB) – 13,50%

Capitão Contar (PRTB) – 9,20%

Giselle Marques (PT) – 2,00%

Adônis Marcos (PSOL) – 0,30%

Magno Souza – 0,30%

B/N/I/N/Não respondeu – 17,00%

O candidato com menos rejeição é o tucano Eduardo Riedel (PSDB), que aparece com 5,50% o que pode fazer a diferença na decisão dos indecisos.

