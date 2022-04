Vale comunica venda das empresas de minério de ferro e manganês em Corumbá

A Vale S.A. informou nos últimos dias, que está em discussões avançadas para vender as suas empresas de minério de ferro, minério de manganês e logística que compõem o Sistema Centro-Oeste. O direito de exploração nas minas de Santa Cruz e do Urucum, em Corumbá, foi adquirida por US$ 750 milhões, em 2009.

De acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira (1º), a iniciativa de desinvestimento está em linha com a estratégia de simplificação de portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada.

As minas localizadas em Corumbá não são as mais lucrativas para a mineradora. O Sistema Centro-Oeste é o que tem o menor volume em extração de minério de ferro diante das outras unidades.

A mina Urucum está situada a 22 quilômetros de Corumbá e realiza a exploração a céu aberto de minério de ferro e mina subterrânea de minério de manganês. A mina Santa Cruz tem várias frentes de lavra.

A informação da venda da Vale foi confirmada pelo secretário da Semagro (Secretaria de Produção, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, que destacou que atualmente a companhia Vale é a maior empresa de mineração do mundo.