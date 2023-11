Secretaria de Educação amplia número de vagas do ensino fundamental

Destas, 16 mil matrículas serão de tempo integral com expansão para os 79 municípios de MS

A Rede Estadual de Ensino confirmou ontem (6), que vai ampliar a oferta de vagas para 25 mil, tanto no ensino integral quanto parcial, para atender os alunos do primeiro ao nono ano, em 2024. O anúncio contou com a presença do vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Uma novidade é que o ano letivo será de reforço no número de vagas no ensino fundamental das escolas do interior do Estado, a fim de cooperar com os municípios, evitando o déficit.

Cumprindo uma das promessas de governo, o Estado avança no ensino em tempo integral, atingindo a universalização em 100% dos municípios. Barbosinha acredita que é necessário corrigir na base para se ter um aluno preparado para a universidade. “O Governo de Mato Grosso do Sul preza por uma educação de qualidade. Hoje, 100% dos Educação Destas, 16 mil matrículas serão de tempo integral com expansão para os 79 municípios de MS Em 2024, Rede Estadual vai ofertar 25 mil vagas para atender alunos do 1º ao 9º ano de ensino municípios do Estado tem escolas em tempo integral. Das 349 escolas no Estado, 219 competem ao período integral. É um marco para a educação”, avaliou.

Atualmente, existem 166 escolas de ensino em tempo integral em 70 municípios do Estado, que atendem a um total de 29.642 estudantes, de um universo de 187.032 alunos. A meta para o próximo ano é ampliar em 62,7% o número de escolas, passando para 219 unidades, nos 79 municípios e com 48.750 alunos, um crescimento de 26,2%. Com isso, a rede deve obter o marco de 205.460 estudantes.

Matrículas abertas

Ainda durante a apresentação, o professor Hélio Queiroz Daher, titular da SED (Secretaria de Estado de Educação) também lembrou que começa nesta terça-feira (7) o período de matrícula da Rede Estadual de Ensino e segue até o dia 4 de janeiro de 2024.

“O ano de 2023 encerra o ano letivo com 187.032 e 2024 começa com 205.460 vagas. Serão abertas 16 mil vagas para atender a demanda de primeiro a quinto ano do fundamental 1. O objetivo é ajudar as prefeituras do Estado, desafogando os primeiros anos e liberando vagas para a creche. Juntos vamos fazer da edução do Estado um modelo a ser seguido”, ressaltou.

Mesmo assim, o secretário destaca que é importante a adesão dos pais e familiares ao novo modelo de ensino, uma vez, que ainda enfrentam barreiras. “Nosso desafio é fazer com que os pais e alunos queiram fazer parte do time de escola integral. Sabemos que boa parte dos alunos precisa trabalhar para complementar a renda familiar. Queremos acabar com esse ciclo e fazer com que a educação seja prioridade das famílias”, finalizou Hélio Daher.

As matrículas podem ser feitas por meio do site matrículadigital.ms.gov.br, pelo telefone 08006470028 ou pela Central de Matrículas – Secretaria de Educação, na rua Joaquim Murtinho, 2.612.

Escola cívico militar

Questionado sobre a possibilidade da abertura de novas escolas cívico militares, Hélio Queiroz Daher foi categórico em dizer que deve permanecer apenas as quatro já existentes no Estado, todas em tempo integral. Cabe ressaltar que o modelo de ensino foi extinto pelo atual governo do presidente Lula, contrariando o posicionamento de várias famílias. Contudo, em Mato Grosso do Sul, o modelo não sofreu alterações e todos os anos recebe um maior número de interessados.

Na cerimônia de ontem (6), também foram entregues 2.500 tablets para alunos de 18 escolas indígenas de Mato Grosso do Sul, um investimento de quase R$ 3 milhões. Houve uma entrega simbólica durante o evento, em que quatro alunos da cidade de Dois Irmãos do Buriti receberam os equipamentos tecnológicos.

