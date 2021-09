Sábado terá mais de 20 pontos de vacinação; confira

Neste sábado (20), a prefeitura de Campo Grande abriu mais 20 unidades para a aplicação da segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19, os pontos ficarão abertos durante todo o dia. Segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), devem receber a dose de reforço os idosos de 65 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 17 de maio, e as pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Já a segunda dose é voltada a pessoas que tomaram Comirnaty-Pfizer até o dia 17 de agosto, a Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 19 de julho ou a Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 27 de agosto. A data da aplicação das vacinas pode ser consulta na carteirinha digital disponível no site de cadastro: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Quem ainda não tomou a primeira dose pode procurar qualquer um dos locais de vacinação referenciados. A vacinação será feita mediante disponibilidade de doses.

No caso de pessoas que tomaram a segunda dose em outros estados e municípios e estão no período de recebimento da dose de reforço, é necessário procurar diretamente o protocolo da Sesau para para preencher um formulário solicitando a inclusão no sistema. O setor está localizado na Rua Bahia, n 280. É necessário levar os documentos pessoais com foto, comprovante de residência e comprovantes da primeira e segunda dose. Dúvidas entrar em contato com a Ouvidoria através do número: 67 3314-9955.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna – 7h30 às 17h

Drive-thru UCDB –7h30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde –7h30 às 17h

Lagoa

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Imbirussu

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto



Anhanduizinho