Sábado tem show do Paulo Ricardo, Expoagro e muito samba

Sábadou! E hoje (14) a agenda cultural do Mato Grosso está repleta de opções para todos os gostos. está cheio de opções para toda a família. Confira a agenda cultural abaixo.

Show do Paulo Ricardo

O cantor Paulo Ricardo é a atração principal do aniversário de 1 ano do bar Old Sheep. A festa começa às 13h, mas o Paulo Ricardo sobe aos palcos às 22h. O evento acontece no Rota Acústica, que fica na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 917 (em frente Uniderp Agrárias), e os ingressos custam a partir de R$ 150,00. Mais informações aqui.

Samba Campo Grande

Com dois palcos, vai rolar gravação do maior circuito de pagode do Estado. Na lista de atrações tem Dieguinho, Diz Aí, Bom de Fato, Andinho, Fascínio, Gideão Dias, Samba dos Crias, DJ Lino, Tempero do Samba, D Bobeira, Papu, DJ Breno Lima. Ingressos a partir de R$ 40,00. Inicia às 22h na Avenida Brilhante, 2.128.

Expoagro Dourados

O chão vai tremer no Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho com as atrações Patricia & Adriana e Bruno & Marrone. A entrada é franca para a pista.

Demais ingressos neste link.

Festa do Brejo

Hoje tem mais uma edição da Festa do Brejo, que chega com diversas atrações: DJ Gaiezza, Ruivinha, Mag Costa e show de Nadya Nara. Com ingressos a partir de R$ 30,00. Começa às 21h30 na Rua Anajas, 97, Chácara Cachoeira.

Feira Somar Para Dividir

O Brava realiza festa com diversos empreendedores locais. A entrada é gratuita. Com início às 15h, a festa acontece na Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, bairro Amambaí.

Tarde Karioca

O evento terá muito samba com Mestre Orlando, Grupo Deu Bom, Nega Bi, Junior Gente Humilde, Dudu SPD e Betinho Sacode. Entrada a R$ 15,00. Começa às 17h, no Quintal da Música na Rua Santa Dorotheia, 358, Vila Carvalho

Festa de São Benedito

Após dois anos com celebrações a distância, a tradicional Festa de São Benedito terá seis dias de atrações e

completa 103 anos. Hoje tem orações e apresentações musicais, a partir das 14h, na Rua Eva Maria de Jesus, 272, Jardim Seminário.

Sesc no Bosque

O Sesc Cultura traz ao Shopping Bosque dos Ipês o músico Nando Dutra, a partir das 12h, na praça de alimentação. Às 15h, haverá o espetáculo “O Pequeno Príncipe”, com “A Turma do Bolonhesa”, da Cia.

Teatro do Mundo. Entrada gratuita. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

