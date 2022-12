Sábado promete instabilidade no clima em todo o MS

O sábado (03) em Mato Grosso do Sul promete instabilidade em todas as regiões. Chuvas de intensidade fraca a localmente forte e tempestades estão na previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

O dia será quente e abafado, e terá períodos de sol com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no final do dia.

Em Campo Grande, o sábado será de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 31°C na Capital.

As regiões sul e leste podem registrar temperaturas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C. Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste são esperadas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 33°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam de leste/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

