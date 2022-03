Campo Grande teve final na Copa de Paracanoagem e “jogão” do Operário x Costa Rica acontece no domingo

Campo Grande se preparou para realizar múltiplos eventos esportivos neste final de semana. Amanhã (27), a Capital tem briga pela liderança do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol 2022. Operário pega o time Costa Rica, às 16h no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão).

O Galo e a Cobra do Norte venceram os seus dois compromissos pela fase final da competição e estão, respectivamente, na primeira e segunda posições da chave, com seis pontos cada. O Operário tem melhor saldo e, por isso, é o líder. Quem vencer desponta na liderança e se coloca como um dos favoritos ao título.

A terceira rodada do hexagonal final terá mais dois jogos no domingo (27). O Dourados recebe, às 15h30, o Aquidauanense, no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão). Em Naviraí, o Naviraiense enfrenta a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc). O duelo acontece no Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão) e a bola rola a partir das 17 horas.

Final da Copa Nacional de Paracanoagem

Hoje (26), os paratletas competiram na final da Copa Brasil de Paracanoagem, no lago do Parque das Nações Indígenas. Ao todo, participam 48 paracanoístas do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Fernando Rufino, o “Cowboy de Aço” venceu a eliminatória dos 200 metros, na classe VL2 (canoa), com a marca de 55s420, nesta sexta-feira (25). Além desta prova, o paratleta disputará também a final dos 200 metros KL2 (caiaque) neste sábado (26).

Outros paratletas também garatiram o pódio, é o caso dos competidores da classe VL1 masculino, em que o carioca Carlos Glenndel Moreira conquistou a medalha de ouro. O campo-grandense Lucas Ortiz ficou com o segundo lugar, enquanto o beneficiário do Bolsa Atleta, Roberto Pellin, garantiu o terceiro.

Os vencedores se classificam para representar o Brasil na a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem, que acontecerão, respectivamente, em Poznan (Polônia), de 26 a 29 de maio, e Halifax (Canadá), entre os dias 3 e 7 de agosto.