S.O.S. Bonito: Rio Formoso enfrenta turbidez das águas e preocupa empresários da região

Prefeito Josmail Rodrigues solicita o apoio das autoridades competentes com a aproximação do carnaval

A aproximação do carnaval traz na mente a cidade de Bonito. Passeios, trilhas, folia, etc. Só que em 2023 as chuvas de verão, que vieram acima do esperado, trouxeram à tona um fenômeno natural causado pela mudança do curso do rio. Nesta semana fotos do Rio Formoso turvo, de águas com aspecto leitoso, foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Estado, a secretária municipal de Meio Ambiente, Ana Cristina Trevelin, alegou que, na semana passada, a cidade teve um acumulado de 200 mm em três dias; o mês de janeiro não recebia esse índice pluviométrico desde 2019, e naturalmente houve um impacto profundo na qualidade das águas.

“Em contrapartida a prefeitura está desenvolvendo várias ações de desde 2021, em parceria com o IASB e o governo estadual, voltadas para conservação de solo e recursos hídricos – tanto na área urbana quanto rural. Infelizmente o desafio é gigantesco e os resultados vão aparecendo aos poucos. Importante salientar que existem outros fatores que impactam o turvamento do Rio Formoso, resultantes das obras de construção das Rodovias do Turismo e MS 345. Ao que a prefeitura tem feito solicitações de ajuste de práticas com a Agesul e a Secretaria de Estado de Infraestrutura”, explicou.

Na última quarta-feira (8), o deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou um requerimento solicitando informações ao secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, sobre as medidas para coibir o desmatamento e práticas ilegais de manejo do solo em Bonito, entre outras informações requisitadas.

Já o deputado estadual Zeca do PT (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para debater o problema em uma das regiões mais simbólicas para o Estado e o país, que é o município de Bonito. O parlamentar considera que o que acontece na cidade turística é consequência da agricultura mecanizada.

Os deputados acrescentaram ainda que a taxa de contenção e a curva de nível podem diminuir o impacto da lavoura dentro de Bonito. “Conversei com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, e isso será averiguado e esclarecido, para que possamos encaminhar uma solução”, destacou Zeca do PT.

Para o prefeito da cidade, Josmail Rodrigues, a ajuda das autoridades competentes é um alívio. “Preciso de ajuda, sozinho eu não consigo combater esse problema. O Rio Formoso é conhecido por suas águas calcárias e cristalinas, que chamam a atenção de turistas de todas as partes do Brasil, que buscam o local por ter aspecto de aquário natural, onde é possível ver de perto diversas espécies de peixes e outros animais que vivem no rio. Precisamos intervir nesse problema”, lamentou o gestor.

Já pensando no carnaval, data essa que assim como os demais feriados prolongados é cheia de turistas pela cidade, algumas pousadas temem sofrer o impacto do turvamento das águas do Rio Formoso. Segundo a agência Visit Mato Grosso do Sul, são os passeios os mais impactados pelo problema. “O Balneário do Sol, Ilha Bonita e Porto da Ilha, esses são os que estão para baixo e após a cidade. Eles sofrem esse impacto diretamente”, informou à reportagem.

Considerado um dos períodos mais movimentados, o mês de fevereiro gera bastante retorno financeiro para pousadas, balneários e agências turísticas, mas este ano são muitos os obstáculos a serem enfrentados por eles. “Alguns lugares estavam interditados, mas já reabriram. Agora estão atendendo com algumas restrições apenas. Recentemente o Balneário Municipal precisou ser interditado também, pelo nível alto do rio. Algo importante a ser dito, é que choveu mais de 120 milímetros em poucas horas nos últimos dias, e por ser uma região de Serra, isso canaliza para os rios, e turva. A chuva foi muito forte em poucas horas”, pontuou a agência.

A procura para hospedagem e passeios em Bonito segue movimentada para o carnaval 2023, apesar da apreensão dos empresários da cidade. Segundo a Pousada Boyrá, a programação para o feriado está em sua normalidade. “Estamos quase lotados para o carnaval já. Os rios de Bonito podem turvar diante das muitas chuvas como tivemos, mas também voltam ao normal bem rápido”, relatou ao jornal O Estado.

Denúncia

No início deste ano, o prefeito Josmail Rodrigues denunciou o dono de uma rede de postos de combustíveis do interior da cidade de São Paulo, como responsável pela poluição de parte do Rio Formoso, que faz parte de diversos circuitos e atrações turísticas do município e corre na Fazenda Sertanejo de Bonito, de propriedade do empresário.

Segundo ele, há meses a cor da água estava um pouco turva, mas ficou escura de vez nos últimos dias, o que o fez comunicar o fato aos órgãos responsáveis. “Já fui ao MPE (Ministério Público Estadual), PMA (Polícia Militar Ambiental), Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), para fazer denúncias. Não podemos deixar isso acontecer porque nossa luta é justamente para preservar nossos rios”, reafirmou o prefeito, ao afirmar que o empresário estaria fazendo um açude para criação de tilápias.

Essa represa teria comportas que escoam a água para dentro do rio. O problema veio à tona às vésperas do AnoNovo, quando a cidade esteve repleta de turistas, que buscam em Bonito diversas opções de lazer e principalmente o contato com a natureza.

“A área fica para baixo de uma fazenda que já tem várias denúncias contra o dono e, nesta parte do rio, a água está turva”, afirmou o prefeito, dizendo que há outras partes do rio em que a água continua com o aspecto límpido.

