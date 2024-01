Rio Formoso: grupo terá 120 dias para criar soluções ambientais

Bonito também está trabalhando na elaboração de um plano de drenagem

Tratativa antiga entre prefeitura Municipal de Bonito e Governo do Estado, chegou a criação de um grupo que vai propor soluções ambientais em relação ao Rio Formoso, que aos poucos, está sofrendo com o desmatamento e envenenamento das lavouras de soja e milho ao redor.

Em nota a prefeitura ,afirmou que o prefeito de Bonito Josmail Rodrigues, tem conversado com o governador do Estado Eduardo Riedel, discutindo a criação do grupo, para cuidar da situação do rio. Ele também solicitou apoio do Estado para a elaboração de plano master de drenagem no município, para longo prazo, pensando justamente na preservação dos rios Formoso, Mimoso, Anhumas, entre outros.

Nesta quinta-feira (18), o governo do Estado anunciou a criação de um grupo para atender o Rio Formoso, conhecido pelas belezas naturais, que ano após ano, está sendo prejudicado pelas plantações em volta, que estão envenenando o rio.

“Bonito é um patrimônio do Brasil, e do mundo. E isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. A gente precisa criar mecanismos e buscar soluções. Este grupo de trabalho é importante, no sentido de estabelecer um cronograma de ações e prazos. Precisamos e devemos dar esse retorno para Bonito, que é representativo e um ícone de todo o potencial turístico e de preservação que temos no Estado”, disse Riedel.

A criação do grupo foi formalizada em dezembro de 2023, e levou em consideração o crescimento do município de Bonito, bem como o aumento expressivo no número de visitantes nos últimos anos, além da necessidade de desenvolver ações que permitam o desenvolvimento sustentável, preservando as belezas naturais e a qualidade de vida da população.

O grupo tem prazo de 120 dias para apresentação das propostas de ação para recuperação, proteção e uso sustentável do Rio Formoso, que é um dos principais rios de Bonito e considerado um dos rios de maior beleza cênica do mundo.

Plano de drenagem

Em fevereiro de 2023, Bonito elaborou um ‘Plano Master de Drenagem’, para garantir a qualidade das águas fluviais do município. O projeto técnico deve ser licitado no próximo mês, em parceria com o Governo do Estado, e os recursos para execução serão captados em fontes de financiamento internacional, voltados para conservação ambiental em territórios que possuem certificação em Carbono Neutro.

O objetivo é de que até 2024 termos conseguido comprar e adequar pelo menos três áreas urbanas para esta função. Entretanto o desafio da drenagem urbana é grande e envolve três córregos que possuem inclusive, conflito de ocupação em APP, incluindo ainda ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem, bem como de drenagem na rede de esgoto.

Por Thays Schneider.