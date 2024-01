Bairros da Capital acumulam lixos e buracos nas ruas

Na região central, moradores se reuniram e arcaram com a limpeza

Em contato com a equipe do jornal O Estado, moradores e trabalhadores denunciam uma situação persistente nos bairros de Campo Grande: a falta de cuidado. Ao chegarmos no local verificamos a veracidade das informações, vimos lixos nas ruas, veículos desviando dos inúmeros buracos e além de outras situações de descuidado.

Na Avenida Joaquim Manoel de Caralho, a rua da USF (Unidade de Saúde da Família), na Vila Carvalho, notamos vários matos na calçada, lixos tumultuados, buracos , além do mal cheiro que exalava ali. A Dona Lúcia Helena, moradora do bairro, conta que raramente ocorre uma limpeza no bairro e que essa situação é frequente.

“Aqui é difícil, tem muito lixo nas calçadas, nos meios- -fios, isso é ruim porque traz bichos, além de ser visualmente desagradável. É muito mal cuidado aqui. O bairro é deixado de lado. As ruas estão péssimas, tem buraco para todo lado, é até motivo de acidente. Está horrível”, comenta a senhora. Ainda na mesma rua, encontramos a Fátima Paula da Silva varrendo a calçada, questionada sobre essas denúncias ela revela outras situações de descaso e complementa citando o seu próprio bairro, o Jardim Santa Emília, dizendo que não tem cuidado na região.

“Tem muito entulho, o pessoal não respeita, joga lixo, mandamos limpar tudo, mas não dura muito tempo. Sem falar nos buracos, é ruim andar de moto, carro também. Então, assim está feio, muita falta de cuidado. Eu trabalho aqui, mas moro no Santa Emília, que é outro transtorno, também é muito buraco, só agora está com esgoto, antes não tinha, mas estamos sem asfalto, é bem difícil esse descuidado com a gente, com a sociedade” pontua.

Fátima é cuidadora, trabalha de manhã até à noite na casa do seu paciente, ela conta a sua dificuldade em sair tarde do serviço e retornar para sua casa.“À noite, quando eu vou embora, é muito perigoso. Eu tenho que ir de carro de aplicativo, porque não tem condições, o ônibus é lá do outro lado, outra opção é ir de mototáxi, quando o carro está caro, contudo, a buraqueira para quem tem problema na coluna, é complicado”.

Em visita a outro bairro, o Centro, ao lado da Morada dos Baís, um ponto conhecido por ser bem perigoso pelos campo-grandenses, uma área com muitos moradores em situação de rua e habitado também por usuários de drogas. Mas essa não é a única preocupação dos moradores e comerciantes locais, outros pontos são a falta de limpeza, o descuidado e furto.

Durante a conversa, um integrante da equipe comentou: “Aqui está até limpo”, a moradora logo respondeu: “Mas é claro, pagamos para limpar esses dias. Temos que fazer nós mesmos, porque se for depender dos responsáveis o bairro fica feio, além do que já está”.

“Combinamos de limpar aqui para não ficar tão feio, pois já não é agradável com os moradores em situação de rua, usuários de drogas, então quando vemos necessidade mandamos limpar, eu limpo um lado da calçada e o meu vizinho limpa do outro, mas esse trabalho não deveria ser nosso”, complementa. O comerciante local reforça o comentário da vizinha. “Aqui temos que tirar dinheiro do nosso bolso para manter as coisas limpas, não vemos esse trabalho ser feito pela prefeitura”.

Andando pelo local para analisarmos a situação, avistamos alguns trabalhadores, um deles o senhor José Luiz da Silva porteiro do residencial Jardim Afonso Pena, localizado na Avenida Ernesto Geisel. Ele abordou a nossa equipe para relatar os problemas que os moradores têm enfrentado diariamente, além disso, o senhor comentou que a síndica do prédio contratou algumas pessoas para limpar a área.

“Limparam ontem o canteiro, a gente que está pedindo para limpar aqui, e nós vamos colocar iluminação, porque não tem e precisa. Nesse poste não tem luz, o fio foi cortado, roubado. Além da sujeira, outro problema é essa falta de segurança. Aqui à noite é brincadeira, complicado, vamos ter que colocar uma câmera aqui, tem um morador que teve o ar-condicionado roubado esses dias, o outro morador já disse que vai colocar grade, para não correr o risco. Ainda, quando chove aqui vira uma piscina. Aqui está abandonado, já fizemos abaixo-assinado, nada foi resolvido”.

Prefeitura

Por meio de nota, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), informou que todos os dias mantém equipes de limpeza, roçada manual e mecânica, limpeza e manutenção de bocas de lobo, tapa buracos e manutenção do sistema de iluminação pública. E ainda que as equipes saem da Sisep com a programação dos serviços a serem executados no dia. Essa programação é feita com base nas demandas recebidas pelo telefone 156 e plataforma Fala CG, e também pelas informações recebidas pelos servidores de algum tipo de problema, como bocas de lobo com grades danificadas, lâmpadas queimadas e árvores caídas que estão obstruindo as vias. No caso da iluminação pública a Sisep mantém equipe de plantão à noite, e aos sábados equipes para cuidar da manutenção.

Por Inez Nazira.