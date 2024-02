Riedel e Claro evitam temas polêmicos na volta da Assembleia

Avanços de 2023 e as propostas para 2024 marcaram discursos

O Governador do Estado Eduardo Riedel (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa Gerson Claro (PP) em discurso durante a sessão de abertura dos trabalhos de 2024 da Assembleia Legislativa, evitaram falar sobre temas políticos polêmicos relacionados principalmente as eleições municipais. O início das atividades na Casa de Leis também foi marcado pelo retorno do deputado Pedro Arlei Caravina (PSDB), que deixou o cargo de secretário de Gestão e Estratégia para voltar a ocupar uma cadeira no plenário, antes ocupada pelo suplente João César Mattogrosso, que assumiu o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil, ao lado de Eduardo Rocha.

O governador Eduardo Riedel destacou diversas ações do Governo de Mato Grosso do Sul no seu primeiro ano à frente da administração estadual, enfatizando que identificou 40 mil famílias vulneráveis que estavam “invisíveis” aos benefícios de transferência de renda, agora incluídas no Mais Social. Eduardo Riedel contou ainda estar finalizando “um grande e cuidadoso programa de novas parcerias com os 79 municípios”. O governador também prestou contas das entregas e realizações que estão sendo feitas nas mais diversas áreas e antecipou investimentos para 2024. Na área de infraestrutura, foram R$ 1,8 bilhão no ano passado e R$ 3,4 bilhões são planejados para este ano. Através do programa de modernização das escolas, Riedel anunciou que ampliará o número de escolas beneficiadas com a Infovia Digital. E na Saúde, o Governo repassa R$ 44 milhões para os municípios poderem reequipar unidades de atenção básica e proporcionar atendimentos no período noturno.

Já o deputado estadual Gerson Claro (PP), destacou a busca contínua pelo consenso, tolerância e diálogo maduro dentro da assembleia e ostentou o salto no ranking na transparência em 2023. A Alems saiu da 17ª para a 6ª posição entre as demais assembleias no Brasil, além da 4ª menor taxa de desocupação no Estado e um dos menores índices de extrema pobreza. O presidente da Casa de Leis quer manter um diálogo constante, transparência, comprometimento com o meio ambiente e a neutralidade de carbono, além do desenvolvimento econômico, social e ambiental, e reforçou o compromisso do parlamento de responder de maneira eficaz nos setores de infraestrutura, educação e saúde, vistos como prioridade do governo.

Sessão

Na sessão solene foi realizada ainda a revista das tropas e o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Fizeram uso da palavra na sessão o deputado Pedro Caravina, que volta à Casa depois de passar pela Secretaria de Governo, e o presidente da Assembleia, Gerson Claro. Ao fim da solenidade, Gerson Claro solicitou aos parlamentares a indicação das lideranças e membros das Comissões Técnicas. Cinco deputados não estiveram presentes na abertura dos trabalhos sendo eles o deputado Neno Razuk (PL), Rafael Tavares (PRTB) Coronel David (PL), Mara Caseiro (PSDB) e Zé Teixeira (PSDB).

