Ribas do Rio Pardo completa 78 anos e ganha projeto de R$ 9,25 milhões para hospital

O município de Ribas do Rio Pardo completa hoje (19), 78 anos de emancipação político-administrativa e entre as ações do poder público anunciadas durante evento realizado nesta sexta-feira (11), estão a revitalização do Hospital 19 de Março, numa parceria entre o município, Governo do Estado e a empresa Suzano, no valor de R$ 9,25 milhões.

Em solenidade realizada em frente ao Hospital 19 de Março, o secretário estadual Geraldo Resende anunciou o repasse de R$ 200 mil para a elaboração de um projeto visando à construção de um Pronto Socorro e Centro de Diagnóstico, além de fazer a entrega de uma UTI Móvel ao Município, no valor de R$ 390 mil.

“Fico feliz em anunciar que o governo do Estado acompanha o progresso de Ribas do Rio Pardo, que pode dobrar de população em poucos anos e está presente em ações como essas na área de saúde. É o presente para a cidade na data em que comemora 78 anos, preparando-a para o futuro próximo”, salientou o secretário Geraldo Resende.

Durante o evento, foi apresentado à população a proposta do Programa Básico Ambiental (PBA) da empresa Suzano, que prevê investimento social de R$ 48 milhões nas áreas de saúde, educação, habitação, segurança pública e segurança no trânsito do município. Para o Hospital 19 de Março, estão sendo destinados R$ 9,25 milhões.

O projeto de ampliação inclui a instalação de 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos, e a construção de novas salas de preparação de medicação, farmácia e banheiros para dar suporte ao bom funcionamento da unidade hospitalar. Com a ampliação, o município passará a comportar atendimentos de média complexidade, diminuindo a necessidade de transporte de pacientes para outros municípios.

O prefeito João Alfredo Danieze disse que a cidade vive uma fase histórica. “A ampliação do Hospital Municipal, com a implantação de 30 novos leitos, é de suma importância para a população diante da futura demanda que teremos. Esta obra vai melhorar e ampliar nosso atendimento, possibilitando procedimentos de média complexidade. Só temos a agradecer ao governo do Estado e à empresa Suzano”, salientou.