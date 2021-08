Requalificação na Antiga Rodoviária anima comerciantes da região

A previsão de início das intervenções é no primeiro trimestre de 2022.

Em mais uma celebração aos 122 anos da Capital, a Prefeitura Municipal de Campo Grande apresentou ontem (19) o projeto de requalificação da parte pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, a antiga rodoviária, e deu início às obras no entorno, que fazem parte do Programa Reviva Campo Grande.

A Prefeitura irá atuar em cerca de 10 mil metros quadrados, que correspondem à parte pública do prédio, revitalizando as plataformas de embarque e desembarque, duas salas no piso superior e o entorno com calçamento, recapeamento, paisagismo, mobiliário urbano e acessibilidade.

A previsão de início das intervenções na antiga rodoviária é no primeiro trimestre de 2022. Para o local, serão transferidos a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Guarda Civil Metropolitana.

“Virão para cá, 200 homens fardados, equipados, preparados e armados, vem a Funsat, que juntos vão movimentar a população. Vamos ter todas as calçadas com acessibilidade, asfalto novo, lâmpada de led, paisagismo e área de descanso. Vai ser tudo de ótima qualidade, porque nossa cidade merece isso”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

Com um projeto moderno e funcional, a revitalização da antiga rodoviária vai manter algumas características do prédio, como a laje. A fachada com jardim vertical, referência à antiga janela, vai proporcionar mais conforto térmico ao ambiente.

O entorno terá paisagismo, espaços de descanso e estacionamento com possibilidade de usos variados aos fins de semana. Já a acessibilidade estará garantida, com rampas, escadas e elevador. Um jardim interno iluminado por claraboias fará a interligação das partes pública e privada do prédio da antiga rodoviária.

Entre os comerciantes, o projeto foi muito bem recebido. "A expectativa é das melhores porque estamos lutando há anos para que essa revitalização aconteça e, com isso, acreditamos que o comércio volte a ter o mesmo retorno que tinha antigamente. Então, pra gente, é de grande importância essa obra", pontua Silmara Cristina dos Santos, empresária da rede hoteleira.

