Saí uma e entra outra na Câmara

Representatividade baixa na Câmara por ter apenas uma mulher no legislativo

A vereadora mais votada do PT na eleição de 2020, Camila Jara alcançou um novo desafio a de legislar na Câmara Federal e sua suplente será Luiza Ribeiro a segundo candidata mais votada no pelito que elegeu a jovem.

Luiza Ribeiro será a única mulher no parlamento. Ela já conhece os bastidores da Câmara afinal legislou na Casa nos anos 2013 a 2017 e retorna agora como suplente da Camila.

Força feminina na política e ocupação política resumem o retorno de Ribeiro. “A eleição de Camila Jara para Câmara Federal tem muitos significados. Entre eles, expressa a ocupação do espaço na política pela juventude e pela mulher. Fiquei especialmente feliz por todas essas razões e por estar, em breve, representando as mulheres no Legislativo de nossa cidade.”, declarou Luiza Ribeiro.

