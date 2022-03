Reformado, Museu de Arte Contemporânea reabre hoje com exposição

Depois de dois anos fechado para o público, o MARCO (Museu de Arte Contemporânea) reabre hoje (23), com a 1ª Temporada de Exposições 2022 no prédio da rua Antônio Maria Coelho, dentro do Parque das Nações Indígenas.

O evento que marca a retomada das atividades presenciais acontece a partir das 19 horas, com as exposições das artistas Arlete Santarosa com o trabalho “Xilos”, Patrícia Pontes e Mariana Arndt com as exposições de fotografias “Varais” e “Portunhol Selvagem Feminista” e o Coletivo com a exposição “Entre Territórios”.

“É muito importante para toda a sociedade essa reabertura do MARCO juntamente com as Temporadas de Exposições, uma vez que os últimos dois anos tem sido de muita apreensão por conta da pandemia. Mas agora acreditamos que, com a reabertura, o público vai voltar a frequentar o museu”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Gustavo Cegonha.

Pandemia e reforma

Como aconteceu em todo o mundo, em 2020 diversos lugares tiveram que fechar as portas para o público, como forma de conter o avanço do coronavírus. No MARCO, o período fechado se prolongou por causa de obras de reforma que precisaram ser realizadas no espaço, após problemas no telhado.