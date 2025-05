Reestruturação na Secretaria de Compras da Capital vai reduzir tempo das licitações em até 40%

A Secretaria Executiva de Compras Governamentais de Campo Grande, responsável por licitações e compras da prefeitura, está passando por uma restruturação e dentre as mudanças está previsto a redução em até 40% no tempo médio do processo licitatorio municipal.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a pasta, que funciona no Paço Municipal, passará a concentrar todo o trâmite das licitações, justamente, visando dar agilidade. “Com essa reestruturação, vai diminuir em até 40% o tempo médio das licitações. Vamos dar celeridade e desburocratizar o processo”, garantiu.

Anteriormente, a licitação era feita na secretária originária, por exemplo, na Secrataria Municipal de Saúde Pública, depois encaminhada para Secretaria de Compras e caso necessitasse de ajustes, o processo tinha que retornar para a secretária originária e voltar para Compras e o tempo gasto nesse tramite, entre pastas, levava até meses.

O anúncio dessa mudança foi feito nesta quinta-feira (8) durante uma reunião entre a chefe do Execultivo Municipal e o secretariado. Na ocasião também foi definido que os contratos de gestão, que são as metas traçadas por cada secretário e que deverão ser cumpridas no prazo de um ano, ou seja, até dezembro de 2025, assinados na Expogrande, nos 100 dias de governo, serão publicados nesta sexta-feira (9).

A prefeita afirmou, em entrevista ao O Estado, que os contrados estarão disponiveis tanto para os orgãos de controle, Câmara Municipal, quanto para a população e a própria imprensa. “Esse contrato firmado com cada secretário estava no meu plano de governo e agora todos poderão acompanhar o cumprimento das metas de cada um”, finalizou.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.