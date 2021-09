Receptador de carros roubados na fronteira é preso

Foi preso hoje quinta-feira (9), o responsável por atuar na receptação de veículos roubados na fronteira, em Ponta Porã. Além de recuperar os automóveis furtados, a Polícia Civil, por meio da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), apreendeu 54 quilos de maconha.

Segundo a polícia, desde o início as investigações apontavam que o autor era natural de Minas Gerais, que cumpriu pena por tráfico de drogas em Dourados e se encontrava com mandado de prisão em aberto, passou a receptar carros roubados, os quais eram trocados por drogas.

Ao passo que as investigações avançaram, os agente começaram a monitorar a casa do criminoso, no imóvel foram encontrados bancos e acessórios de vários automóveis, confirmando-se que o indivíduo era um ativo receptador desses bens. Questionado, ele alegou que trabalhava com compra e venda de automóveis e não sabia se eram roubados ou não.

Ele foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador, uma vez que as placas apostas no Etios pertenciam a outro automóvel.

Com informações de Itamar Buzzatta

