Ratinho visita bairros afastados em apoio a Contar

Os candidatos ao Governo do Estado estão usando as armas que possuem para convencer os indecisos e reverter o jogo.

O candidato Capitão Contar (PRTB), ontem (13), na Capital não poupou esforços e mostrou ser próximo do povo fazendo uma carreata ao lado do apresentador Carlos Massa o Ratinho nos bairros mais afastados do centro.

O apresentador acenou no carro aberto e desceu para falar pessoalmente com a população. Muito querido por todos, Ratinho foi muito bem recebido e atraiu a comunidade.

Sobre a vinda do apresentador, Contar alegou estarmos do mesmo lado. O Capitão Contar disse que Ratinho já é um antigo apoiador pois esteve participando da sua sua campanha em 2018 e agora também se prontificou em vir gravar uma participação para a sua campanha e afiançar uma aproximação do estado de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná onde seu filho Ratinho Júnior foi eleito com 70% dos votos.

“Estamos do mesmo lado e defendemos os princípios da família tradicional e a seriedade na condução da administração pública exatamente como o presidente Jair Bolsonaro”, disse Capitão Contar.

